Procon de Poços Caldas não funciona nesta quinta e sexta-feira

A Prefeitura por meio do Procon Poços, informa que, nesta quinta (23) e sexta-feira (24), não haverá atendimento presencial no órgão (rua Pernambuco, 562 – Centro) devido ao curso de capacitação para alteração do sistema de atendimento do Procon.

Hoje o Procon utiliza o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – Sindec e vai passar a utilizar o sistema ProConsumidor, ambos regulamentados e disponibilizados pelo Ministério da Justiça.

O ProConsumidor é um sistema de apoio ao consumidor, por meio do qual é possível realizar o registro de reclamações, denúncias e verificar consultas de procedimentos em andamento, relacionados a demandas consumeristas administrativas.

Seu objetivo é trazer mais celeridade ao consumidor, substituindo a plataforma do Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor) e reunindo dados dos 615 Procons que existem em todos os Estados e no Distrito Federal.

Vale lembrar que o atendimento online, via eOuve, será realizado normalmente em ambas datas. Os serviços presenciais retornam à normalidade já na próxima segunda-feira (27), das 8h às 18h com entrega de senhas até às 17h na rua, Pernambuco, 562 – Centro, Poços de Caldas – MG, 37701-021.