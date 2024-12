Procon de Poços de Caldas é homenageado pelo 29º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais pelo apoio e parceria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A coordenadora do Procon de Poços de Caldas, Fernanda Soares, foi homenageada pelo 29º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais em reconhecimento ao trabalho de apoio e parceria prestado na defesa dos direitos dos consumidores do município. A cerimônia destacou a colaboração contínua entre o Procon e a Polícia Militar, com foco nas ações conjuntas voltadas para a segurança e o consumo responsável.

Essa parceria tem sido fundamental para proporcionar um atendimento eficiente à população e reforçar as ações do Procon no combate a práticas comerciais irregulares que prejudicam os consumidores.

Durante o evento, Fernanda Soares expressou sua gratidão pela homenagem, reforçando o compromisso do Procon com a proteção dos direitos dos cidadãos e com o fortalecimento das parcerias com as instituições de segurança pública, inclusive com a realização de convênios que visam colaborar com a aquisição de materiais permanentes que visem aprimorar o atendimento prestado aos consumidores locais.

A homenagem, além de reconhecer o trabalho, simboliza a importância da colaboração entre diferentes órgãos para o bem-estar da comunidade.

Fernanda Soares, coordenadora do Procon, agradeceu o reconhecimento, destacando a honra de ver o trabalho realizado com tanto empenho e dedicação ser reconhecido por uma instituição de grande importância como a Polícia Militar. “O Procon de Poços de Caldas tem se dedicado à defesa dos direitos do consumidor, e para isso, contamos com parcerias essenciais, como a da Polícia Militar. Juntas, nossas equipes têm garantido que os consumidores de nossa cidade estejam protegidos contra práticas comerciais irregulares e ilegais”, afirmou.

Ela ressaltou que a parceria fortalece a capacidade de atuação rápida e eficiente, proporcionando não apenas fiscalização, mas também orientação e apoio à população. “Quando unimos forças, conseguimos criar um ambiente mais justo e seguro para todos os cidadãos de Poços de Caldas. Nosso trabalho nunca é isolado; ele é fruto de um esforço conjunto, e a Polícia Militar tem sido uma aliada indispensável nessa missão.”

Fernanda concluiu sua fala agradecendo a confiança e o apoio da Polícia Militar e reafirmando o compromisso do Procon em continuar sendo um canal aberto para a comunidade, sempre pronto para atuar em parceria com todos em prol do bem-estar da cidade.