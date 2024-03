Procon de Poços orienta consumidores para a compra de peixes na Semana Santa

Com a aproximação da Sexta-feira Santa, época em que a tradição católica de evitar o consumo de carne vermelha e frango se intensifica, a demanda por peixes e bacalhau cresce significativamente. Diante dessa realidade, o Procon de Poços de Caldas apresenta uma série de recomendações essenciais aos consumidores para assegurar a qualidade e a segurança dos produtos adquiridos, além de orientar sobre os direitos em casos de irregularidades.

Os estabelecimentos variam quanto ao tipo de peixe oferecido: os supermercados tendem a disponibilizar opções congeladas, enquanto as peixarias costumam vender peixes frescos. Essa diferença pode implicar em variações de preço, mesmo para o mesmo tipo de peixe. Dessa forma, o Procon aconselha os consumidores a realizarem uma pesquisa de preços e qualidade em diversos locais antes de efetuarem a compra.

Para garantir a escolha de um bom produto, é fundamental verificar a validade e a integridade da embalagem, observar a cor, o odor e a firmeza da carne do peixe, e se as guelras apresentam uma coloração avermelhada sem líquidos ou muco. Questionar a procedência do peixe e checar se o estabelecimento possui o selo da Vigilância Sanitária são práticas igualmente importantes.

Outra recomendação é preferir a compra de peixes inteiros e solicitar a limpeza no momento da compra, garantindo assim a frescura do produto. Exigir a nota fiscal também é essencial, visto que problemas de qualidade podem ser detectados somente após o consumidor chegar em casa.

Além disso, o Procon alerta para o processo de “glaciamento”, utilizado em algumas peixarias, que não deve acrescentar de 12% ao peso líquido do peixe congelado, conforme legislação vigente.

Em caso de detecção de qualquer irregularidade, o Procon de Poços de Caldas incentiva os consumidores a reportarem às autoridades competentes, como a Vigilância Sanitária, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) ou ao próprio Procon. Essa atitude contribui para a garantia da qualidade e segurança dos produtos consumidos, protegendo assim os direitos do consumidor.

O Procon de Poços de Caldas está à disposição para mais informações e denúncias. O atendimento presencial ocorre na Rua Pernambuco, 562 – Centro, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h. Além disso, é possível obter atendimento eletrônico através do site https://eouve.com.br/ ou pelo telefone (35) 3697-2390.

