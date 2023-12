Procon divulga pesquisa de produtos da ceia de Natal

A ceia de Natal está mais cara. O Procon fez uma pesquisa que indicou aumento de 13,02% na média de preço dos produtos em comparação ao ano passado. Um dos responsáveis em puxar o valor para cima é o azeite extravirgem, que vem subindo por uma série de motivos, entre eles, o aquecimento global.

No país, o preço médio do azeite virgem subiu 20% em 2023, em relação ao ano passado. Se considerarmos de 2021 para cá, o aumento chega a 50%. Em Poços, o azeite mais barato foi encontrado por R$ 29,90 (em lata) e o mais caro, por R$ 45,99.

A pesquisa do Procon foi feita entre os dias 5 e 8 deste mês, de forma presencial, em nove supermercados e atacarejos de Poços, levando-se em consideração o preço à vista.

Além do azeite, o levantamento inclui itens como peru, champanhe, chester, castanhas, frutas cristalizadas, pernil, nozes e damasco. Acesse a pesquisa completa abaixo.

Dicas

O órgão de defesa do consumidor dá algumas dicas na hora de fazer a compra dos produtos da ceia de Natal. Recomenda fazer uma lista com os produtos que vão compor o cardápio e conferir a validade dos produtos.

pesquisa-ceia-de-natal-2023(1)

