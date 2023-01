Procon multa escolas por venda casada em Poços de Caldas

Alice Dionisio

O PROCON de Poços de Caldas multou 2 escolas da rede privada de ensino por venda casada de uniformes escolares.

Segundo apurado pela fiscalização, as instituições de ensino condicionavam a prestação do serviço educacional à venda de uniformes escolares, ocorridos exclusivamente nas dependências das referidas empresas.

O fornecimento de um serviço, condicionado a compra de um produto, é considerado prática de venda casada e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

A Coordenadora do PROCON, Fernanda Soares, ressalta que “é defesa ao consumidor adquirir o uniforme escolar, dentro dos parâmetros estabelecidos pela instituição, mediante apresentação de croqui, em local de sua livre escolha. A indicação expressa de um único lugar tira do consumidor este direito e configura venda casada, podendo ser denunciada ao PROCON, inclusive de forma anônima, através do aplicativo EOUVE.”

