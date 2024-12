Professoras de Poços de Caldas são reconhecidas como Educadoras de Valor

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Campanha do Instituto Alcoa é baseada nos pilares de Cultura de Paz, Educação Ambiental e Educomunicação

Poços de Caldas, 29 de novembro de 2024 – A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, realizou no dia 27 de novembro, o evento de encerramento da quarta edição da Campanha Educador de Valor 2024. A iniciativa do Instituto Alcoa promove a valorização dos profissionais da educação em seus territórios de atuação. Em 2024, trouxe novidades e se aprofundou nas vivências e experiências educativas realizadas no ambiente escolar em três categorias: Cultura de Paz, Educação Ambiental e Educomunicação, alinhadas com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

O evento contou com a contribuição remota de Monica Espadaro, diretora executiva de Operações, e Marco Froes, diretor de Sustentabilidade da Alcoa Brasil e presidente do Instituto Alcoa, além das lideranças e participantes das unidades da Alcoa em Juruti (PA) e São Luís (MA). A mobilização e participação de Poços de Caldas na campanha teve mais de 22 mil votos na etapa de votação popular.

Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação, destacou a satisfação de participar deste momento de reconhecimento dos educadores de Poços de Caldas. “Agradecemos o envolvimento de toda a comunidade escolar do município e a parceria da Secretaria Municipal de Educação, representada pela secretária Deborah Brianezi e equipe”.

Os projetos vencedores ganharam um tablet e um voucher para compra de livros:

Elaine Cristina Carvalho Delgado Silva, professora da Escola Municipal Wilson Hedy Molinari, com o projeto “Mosquitoeira, uma forma de cooperar no combate à dengue”, na categoria Educação Ambiental.

Mariana Aparecida de Carvalho, professora na Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado e no Espaço Cooperativo de Aprendizagem Horizonte (Projeto EJA), com o projeto “Oficina de redação: escreviver o mundo”, na categoria Educomunicação. “Começamos o projeto para ajudar os alunos a se aprofudarem nos conhecimentos para o vestibular, durante o horário de almoço na escola, e hoje em dia já temos pessoas de fora da instituição interessadas”.

Nívia Vasques de Oliveira Figueiredo, professora da Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira, com o projeto “Semana Educação para a Vida: O Futuro é Logo Ali”, na categoria Cultura de Paz.

Já a Escola Municipal Dona Mariquinhas Brochado foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como a Escola de Valor de Poços de Caldas, com o maior número de projetos inscritos, e ganhou um notebook para uso em atividades escolares. “O Educador de Valor reforça os três principais pilares para uma educação de qualidade: empatia, dedicação e comprometimento para execução de ações que vão proporcionar um futuro melhor aos nossos estudantes”, conclui a diretora Rosana Del’Busso Zampiere.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.400 funcionários (entre diretos e contratados), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de atuação responsável da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalado o primeiro equipamento de filtração na Refinaria da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 31 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, assista ao vídeo institucional: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Sobre o Instituto Alcoa

Fundado em 1990, no Brasil, o Instituto Alcoa é um instituto empresarial sem fins lucrativos, que tem o propósito de transformar coletivamente os territórios em que a Alcoa está presente – Poços de Caldas, em Minas Gerais; São Luís, no Maranhão; e Juruti, no Pará, a fim de torná-los mais inclusivos e menos desiguais.

Para isso, o Instituto Alcoa promove iniciativas em Educação e Geração de Trabalho e Renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, além de incentivar a participação social e o diálogo em torno das causas como forma de mobilização para o engajamento. Sua atuação se conecta às políticas públicas e agendas de interesses globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).