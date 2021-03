Profissionais de turismo de Poços de Caldas podem fazer curso gratuito

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As inscrições para o curso on-line e gratuito de Introdução ao Turismo, oferecido pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult), podem ser feitas até o dia 29 de maio de 2021. O objetivo é capacitar e qualificar gestores, agentes públicos e privados e demais interessados na área. Para o secretário de Turismo de Poços, Ricardo Oliveira, a qualificação dos profissionais ligados ao turismo deve ser constante em uma cidade que tem o setor como uma das prioridades. “É importante que o pessoal faça o curso, ainda mais neste momento em que a pandemia exige adaptações ao setor. O curso atende aos que já estão atuando, como aos novos interessados no mercado”, explicou o secretário.

A carga horária do curso é de 30 horas e aborda temas como: a cadeia produtiva do turismo; a importância do planejamento turístico e participativo; turismo sustentável e gestão e fortalecimento do trabalho regional integrado. O conteúdo fica disponível na plataforma EAD Cultura e Turismo na Secult.

O material didático é composto por textos, documentos acadêmicos, vídeos de animação, apresentações, exercícios para fixação do conteúdo, hiperlinks e infográficos. Importante ressaltar, que o prazo para a conclusão do curso, é também o dia 29 de maio de 2021. O curso EAD de Introdução ao Turismo já aprovou mais de 500 pessoas desde a sua primeira edição, em 2019.