Programação Infantil e Juvenil do Flipoços 2023 traz muitas novidades

Apesar desta 18ª edição do Flipoços não contar com o tradicional Espaço Sesc Flipocinhos, exclusivamente dedicado às crianças pequenas, o Sesc Minas, não deixará de oferecer uma rica programação para as crianças e jovens.

A programação infantil e juvenil conta ainda com a participação do grupo A Recreativa que vai oferecer atividades na Biblioteca e também com a Sicredi com as atividades voltadas para educação financeira diariamente com um espaço próprio e duas sessões por dia e entrega dos gibis da Turma da Mônica.

Segundo a curadoria do festival, sempre houve uma preocupação especial em relação à formação de público infantil e juvenil. “Nós temos um compromisso muito particular e importante com as crianças e jovens, conta Gisele Ferreira, curadora do Flipoços. Sabemos do nosso papel fundamental na formação de inúmeras gerações e como este ano o festival passa por reformulações, estávamos preocupados com a continuidade do atendimento às crianças e jovens das escolas e no geral. Felizmente, o Sesc Minas, a Recreativa e a Sicredi estão conosco e cada um deles preparou uma programação incrível para este público tão especial para nós”, enfatiza ela.

O Festival que será mais enxuto e focado na parte literária e na formação de leitores, vai acontecer de 3 a 7 de maio na Urca e contará

com uma livraria única e exclusiva, que é a Livruz de Poços de Caldas. As crianças e professores, além do público em geral poderão aproveitar as ótimas ofertas e os livros dos convidados da programação.

A organização divulga a programação exclusiva para as crianças e jovens e informa que todas elas estão abertas a agendamento das escolas. E mesmo sem agendamento as escolas, inclusive, as da região podem participar das atividades e aproveitar a Livraria Livruz e a Lanchonete Grupo Entre nós, ambas dentro do Espaço Cultural da Urca.

DIA 03 DE MAIO | QUARTA FEIRA

08h às 09h | TEATRO DA URCA | Mesa Literatura Juvenil – “Qual América Latina desejamos para o nosso futuro?” com Luis Cláudio Pereira e participação especial da aluna Camila da Silva Campos, do 3o. ano do Ensino Médio da Escola Padrão. (aberto a agendamento escolar)

08h às 09 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | Atividade Infantil – Oficina de Expressão Teatral com Luciana Rossi. A proposta é estimular os alunos por meio dos jogos teatrais e exercícios que possam introduzi-los à prática da interpretação, à expressão e à comunicação artística, potencializando a criatividade e desinibição. Oferecimento Sesc Minas.

15h30 às 16h30 | TEATRO DA URCA | Atividade Infantil – Contação de Histórias com Taty Siqueira e Ernani Fernandes. O Projeto “Contação de Histórias” vem dar seguimento à uma arte que é tão importante na cultura popular, a arte de contar histórias. Os artistas elaboraram essa contação inspirados no livro Lewis Carrol, Alice no País das Maravilhas. Oferecimento Sesc Minas.

18h às 19h | TEATRO DA URCA | Atividade Master – Premiação do Concurso Estudantil Flipoços 2023 – entrega dos brindes aos alunos das escolas de Poços de Caldas, vencedores do Concurso Estudantil.

19h10 (10min) | Intervenção do Colégio Batista Mineiro – “Colégio Batista Mineiro, educação com propósito de vida”.

DIA 04 DE MAIO | QUINTA FEIRA

08h às 9h | TEATRO DA URCA | Mesa Literatura Infanto juvenil – Bate papo sobre o livro “A menina que entrou na história” uma celebração à leitura e aos clássicos com Alex Andrade. (aberto a agendamento escolar)

08h às 09h e das 10h às 11h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | DUAS TURMAS – Atividade Juvenil – “Os Mistérios da Biblioteca: uma aventura pelo segredo dos livros”. Uma dinâmica que transformará a biblioteca em uma sala de escape onde o grupo agendado precisará desvendar enigmas escondidos na biblioteca para “se libertarem”. No enredo, será trabalhado o poder libertador dos livros de forma lúdica e instigante. Oferecimento A Recreativa.

09h30 às 11h | TEATRO DA URCA | Atividade Infantil – Contação de Histórias com Fabiana Brasil. Ela utiliza a palavra como uma forma de fabular e desenhar o mundo. A proposta é descobrir um caminho novo a cada história, sempre junto da plateia, com muita música e divertimento. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA | Atividade Infantil – Contação de Histórias para crianças baseado no livro “A menina que entrou na história” com Alex Andrade. Uma celebração à leitura e aos clássicos. (aberto a agendamento escolar)

15h às 16h30 | TEATRO DA URCA | Atividade Infantil – Contação de Histórias com Fabiana Brasil. Ela utiliza a palavra como uma forma de fabular e desenhar o mundo. A proposta é descobrir um caminho novo a cada história, sempre junto da plateia, com muita música e divertimento. Oferecimento Sesc Minas.

DIA 05 DE MAIO | SEXTA FEIRA

08h às 09h | TEATRO DA URCA | Conferência Especial – Literatura e Povos Originários – “As nossas raízes indígenas” com o escritor e indigenista Benedito Prézia “Escritor Sulfuroso” homenageado do Flipoços 2023.

10h às 11h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | Oficina Elementos do Rosto do Mangá com Juliana Ferrari. A luz e a sombra dão um toque final no desenho, dando contraste e volume nos objetos, assim formando a base tridimensional do desenho. Esta técnica é amplamente usada nos desenhos de Mangá. Oferecimento Sesc Minas.

13h30 às 14h30 | TEATRO DA URCA | Atividade para todas as idades – Apresentação Coral Sesc Poços de Caldas, com repertório musical de composições eruditas e populares do cancioneiro nacional. Oferecimento Sesc Minas. Imperdível!

13h30 às 14h30 | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | Atividade Literatura Juvenil – Bate papo com Vanessa Ratton baseado no livro “Quando a Lua é Cheia” que se passa em Minas Gerais, na cidade de Serra da Saudade.

14h30 às 15h30 | TEATRO DA URCA | Mesa Literatura e Acessibilidade – Apresentação do livro “O sonho de Laurinha” das autoras Carina Alves (brasileira) e Célia Sousa (portuguesa). Este livro surge de uma parceria entre o CRID – Centro de Recursos para a Inclusão Digital da ESECS – Politécnico de Leiria e do projeto Literatura Acessível do Instituto Incluir do Rio de Janeiro e reúne texto aumentado para crianças e jovens com baixa visão, braille para crianças e jovens cegas. Projeto interessantíssimo que vale a pena ser conhecido por educadores e profissionais da educação. Oferecimento Editora da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, Politécnico de Leiria (Portugal). (com transmissão ao vivo pelo novo canal do YouTube @flipocos-pc)

14h30 às 15h30 e 16h às 17h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | Atividade Infanto Juvenil – “As aventuras de Pipo na terra dos livros encantados”. Uma dinâmica que transformará a biblioteca em uma sala de escape onde o grupo agendado precisará desvendar enigmas escondidos na biblioteca para “se libertarem”. No enredo, será trabalhado o poder libertador dos livros de forma lúdica e instigante. Oferecimento A Recreativa.

DIA 06 DE MAIO – SÁBADO

09h às 10h | TEATRO DA URCA | Atividade Master – Lançamento do livro “Pelo meu filho, eu luto” de Ligia Scalise sobre a história vivida por Ana Paula Tranche. Participação Especial das crianças e jovens da ADEFIP com a apresentação “Entre nós”.

09h às 10h | BIBLIOTECA | Atividade para todas as idades – Intervenção da Mini Biblioteca Móvel. Mini biblioteca Móvel é uma biblioteca itinerante criada pelo artista circense e escritor Guilherme Teixeira em 2020 onde desde então circula por bairros e praças da cidade contando histórias, apresentando números, trocando e distribuindo livros. Oferecimento Sesc Minas.

DIA 07 DE MAIO – DOMINGO

11h às 12h | BIBLIOTECA CENTENÁRIO | Entrega do Prêmio Leitor Sul-Mineiro 2022 – Vencedores: Professor Tiago Macedo – Estudante Michele Pascoal – Projeto “À Cata de Leitores”, Cidade de Silvinópolis – Santana Literária no Flipocos 2023.

O Flipoços 2023 conta com o patrocínio da GreenPCR e apoio cultural da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Cultura, Sicredi, Café Três Corações, Colégio Batista Mineiro, Estante Virtual, Curimbaba e EPTV. Parceira Cultural Sesc Minas. Apoio Camões Brasília, CBL – Câmara Brasileira do Livro. Realização GSC Eventos Especiais. Mais informações pelo 35 3697 1551 e acesse o site para a programação completa https://www.flipocos.com/programacaoflipocos.html

Alguns debates serão transmitidos ao vivo pelo canal do Flipoços no Youtube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

Serviços:

.Programação Infantil e Juvenil variada

.Flipoços 2023 “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam” acontece de 3 a 7 de maio no Espaço Cultura da Urca (Praça Getúlio Vargas s/n) e contará com uma livraria exclusiva, a Livruz diariamente no local do evento;

.Horário de Funcionamento do Festival de 9h às 21h com entrada franca. A lotação do teatro será por ordem de chegada. Pede-se a doação de um livro que pode ser entregue no local do evento.

Para mais informações ligue para 35 3697 1551 e acesse o site www.flipocos.com as redes sociais @flipocos no Instagram e o novo canal do YouTube https://www.youtube.com/@flipocos-pc

