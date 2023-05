Projeto Alfabetiz’Arte realiza oficinas no Parque Ecológico Municipal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nos dias 20 e 21 de Maio, o Parque Ecológico Municipal, localizado na Zona Sul, recebe programação artística para todas as idades.

As ações que integram o Projeto Alfabetiz’Arte buscam unir diferentes linguagens artísticas como o Teatro, a Dança, a Musicalização, Expressão Plástica e Literatura.

“A possibilidade de unir duas ou mais linguagens artísticas favorece o desenvolvimento artístico, que está presente em todos nós. Quando participamos de momentos como este, nos permitimos expressar sentimentos e visões de mundo juntamente com o coletivo e esta vivência é fundamental para a sociedade. É através dela que também construímos um senso de identidade (nosso e do outro), de partilha e, principalmente, de novas percepções que podem surgir neste ato de união e troca”, conta Dani, um dos integrantes e facilitadores no Projeto.

No sábado (20/05), a oficina contará com uma contação de história e dinâmicas que envolvem diferentes linguagens artísticas. Objetiva-se a promoção de um espaço acolhedor e divertido, trabalhando com a expressão corporal, processos criativos e de criação.

No domingo (21/05), será realizada uma gincana cultural, resgatando brincadeiras tradicionais e adaptando-as para o contexto artístico, proporcionando o fortalecimento da coletividade e solidariedade, além do compartilhamento de momentos que promovam o bem estar social.

Além das oficinas propostas no Parque Ecológico, também será realizada uma oficina virtual, a fim de contemplar os habitantes do município de Poços de Caldas e de outras localidades do país. Informações para a participação da oficina online estarão disponíveis no perfil do Instagram do Projeto: @alfabetizarte.

“A metodologia de grande parte das oficinas inclui como embasamento a abordagem do Teatro do Oprimido, assim como a comunicação não violenta, e Psicologia Grupal, buscando integrar e despertar o pensamento crítico, reflexivo, social e cultural”, relata Cristal Beatriz, integrante e facilitadora no Projeto.

Cronograma das atividades:

Dia 20/05 (sábado)

Horário: 14h30min às 17h30min

Oficina presencial

Local: Parque Ecológico da Zona Sul

Dia 21/05 (domingo)

Horário: 14h às 18h

Oficina presencial

Local: Parque Ecológico da Zona Sul

Dia 31/05 (Quarta)

Horário: 19h às 21h

Oficina online

Informações para participação: @alfabetizarte

As oficinas têm classificação indicativa livre.

As ações acontecem em contrapartida ao projeto realizado em 2022 na Cei Catavento no Jardim Kennedy II, contemplado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e Secretaria Municipal de Cultura, tendo como incentivadores culturais Pollo Engenharia e Áurea Santos Dumont, e apoiadores Agro Rações Uai, Cogumelo Brindes, Cei Catavento, e o Cras do bairro.

Sobre o Projeto:

O Alfabetiz’Arte surgiu em 2019 com o convite de duas professoras da Educação Infantil, no CEI Catavento, para a realização de aulas teatrais para crianças do Jardim II.

Em 2020, as aulas também foram abertas para as turmas de Jardim I, possibilitando atender um número ainda maior de crianças na instituição.

Desde então, o Projeto vem realizando suas atividades no CEI, em uma parceria com a coordenação pedagógica.

No ano de 2022, o Projeto foi realizado através da Lei Municipal de Incentivo, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura, incentivo cultural da empresa Pollo Engenharia e Áurea Santos Dumont e apoio da Agro Rações Uai, Cogumelo Brindes e Cei Catavento.

Para este ano (2023), o Projeto novamente foi contemplado através da Lei Municipal de Incentiv o e tem data prevista para iniciar as atividades durante o mês de Junho.

Beatriz Aquino