Projeto apoiado pela Alcoa mapeará áreas para implantação de corredores ecológicos em Poços de Caldas e região

Com a parceria da Alcoa Foundation e elaborado pelo Instituto Federal do Sul de Minas, os estudos ambientais serão desenvolvidos ao longo de 12 meses em uma área de 196 mil hectares

A Alcoa Foundation acaba de firmar uma importante parceria em Poços de Caldas com o Instituto Federal (IF) Sul de Minas, campus de Poços de Caldas, para o mapeamento de remanescentes florestais e áreas de conectividade para futuros corredores ecológicos em uma área de 196 mil hectares em Caldas, Andradas e Poços de Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo.

O projeto será desenvolvido ao longo dos próximos 12 meses e contará com o envolvimento de professores do IF das áreas de Administração, Georreferenciamento e Geografia, além de profissionais de Meio Ambiente e Mineração da Alcoa.

“O principal objetivo é mapear as possíveis áreas com presença de vegetação, para promoção futura de conectividade e de preservação”, explica Brígida Costa, engenheira Florestal da empresa.

Para isso, serão realizados levantamentos para a identificação do uso do solo e de remanescentes de vegetação representativos, além de ações de aproximação com entidades locais.

“Esperamos fortalecer uma governança com o envolvimento de entidades públicas e privadas, com o engajamento da comunidade local, especialmente com os agricultores da região”, afirma Sergio Pedini, professor do IF Sul de Minas.

Sarah Pimenta, gerente de Meio Ambiente, afirma que é “importante reforçar que corredores ecológicos fortalecem ecossistemas e permitem a migração de espécies e a dispersão de sementes, o que proporciona inúmeros benefícios para a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento sustentável, como o deslocamento de animais em busca de alimentos, por exemplo”.

Pedini também destaca que a iniciativa visa criar um ambiente mais saudável e sustentável para a comunidade Alcoa e suas áreas circunvizinhas. “A promoção da conservação da natureza e da biodiversidade é essencial para o bem-estar das pessoas e para garantir um futuro equilibrado para as gerações futuras”, conclui.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.



Sobre a Alcoa Foundation

A missão da Alcoa Foundation é investir onde a empresa está presente, fazendo parcerias com as comunidades para atender às necessidades locais de maneira sustentável. Com uma estratégia que envolve doações corporativas e voluntariado por parte dos colaboradores, os esforços filantrópicos da Fundação contribuem para programas que protegem e preservam o meio ambiente, além de promoverem o acesso igualitário à educação e oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Para mais informações, acesse o site www.alcoa.com/foundation/en.