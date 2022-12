Projeto Volare realiza apresentação de encerramento das atividades de 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Beatriz Aquino

O Projeto Volare de Ginástica Rítmica realizou nessa última quarta feira, dia 14, a apresentação de encerramento das atividades do ano de 2022.

O evento reuniu atletas e alunas de três locais do município, sendo da zona sul, leste e da zona oeste (onde é o local sede da equipe)

No total foram quase 100 crianças participantes com seus familiares que puderam acompanhar as apresentações e competições entre as meninas das turmas de iniciação a ginástica rítmica.

A coordenadora Isabella Fernanda Teixeira Gouvêa explica que o evento consiste em uma competição entre todas as participantes da equipe, que foram premiadas com medalhas e certificados pelo desempenho e comprometimento das aulas durante o ano e que as meninas foram avaliadas pela equipe de arbitragem onde receberam notas e ganharam medalhas de destaque.

Estiveram presentes no evento o Vereador Wellington Guimarães (Paulista) e o Secretário de Esporte Fernando Henrique dos Santos (Pelé) que fizeram parte da entrega de medalhas e certificados.

Além das meninas da iniciação, todas as ginastas que compõem a Equipe Volare de Ginástica Rítmica também participaram de apresentações, o que deixou a competição ainda mais bonita e atrativa.

Isabella relata ainda que o empenho, comprometimento e dedicação dos técnicos Pedro Ribeiro Neves e Elena Pereira Durante foram essenciais para o desenvolvimento do grupo e das participantes do projeto que desenvolveram um excelente trabalho no decorrer do ano.

O projeto conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer através do Programa Poços Ativa, do Projetos de Lei Municipal de Patrocínio ao Esporte e também de Incentivo ao Esporte, que tem como patrocinadores o grupo Unimed.

Além disso, a Equipe Volare conta com o apoio da Associação Grassa, que é composta por pais e apoiadores da modalidade

As atletas, participantes e comissão técnica entram em período de férias os novos horários e datas de aulas do próximo ano serão divulgados através das redes sociais e mídias locais.