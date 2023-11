Prorrogado o prazo para eleição do Conselho de Proteção à Vida Animal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi prorrogado o prazo para a habilitação de entidades e/ou protetores independentes interessados em participar do processo de eleição dos membros do Conselho Municipal de Proteção, Defesa e Valorização da Vida Animal – COMVIDA. Os interessados podem protocolar suas candidaturas até o dia 30 de novembro.

O processo seletivo é regido por Edital, publicado no dia 18 de outubro no Diário Oficial do Município e tem por finalidade o preenchimento de quatro vagas, sendo uma destinada a um representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais ou um representante de associação de representatividade junto às clínicas veterinárias, e outras três vagas para representantes de entidades associativas ou protetores independentes que tenham por objeto a proteção dos animais.

O processo seletivo será composto por duas etapas: habilitação e seleção, sendo a última etapa efetivada por eleição, aberta à comunidade. O pedido de habilitação das Entidades deverá ser encaminhado pelo seu representante legal e/ou protetores independentes, aos cuidados da Comissão Eleitoral do COMVIDA e protocolado impreterivelmente ate o dia 30 de novembro de 2023 diretamente na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, localizada na Rua Amazonas, nº36, centro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2020 ou pessoalmente na Secretaria. Aos interessados, a SEMMA irá disponibilizar uma cópia do edital, assim como a ficha de inscrição. A eleição acontece no 14 de dezembro, à partir das 17h00, na Casa dos Conselhos, localizada no piso superior do Mercado Municipal.