PSF do Parque Esperança 2 é arrombado e tem materiais furtados

Nesta madrugada, o PSF Parque Esperança 2, foi alvo de furto. Ao chegar para trabalhar nesta manhã, a enfermeira encontrou o local arrombado.

Foi furtada uma televisão. Para entrarem no local, os suspeitos desligaram o disjuntor.

No PSF Parque Esperança, funciona uma sala de vacina. Felizmente nenhuma dose de vacina foi perdida.

É o terceiro furto que ocorre em Unidades de Saúde, nas últimas três semanas.

O Boletim de ocorrência foi realizado e os suspeitos não foram localizados.

A Secretaria de Saúde, conta com a colaboração de toda a população. Caso veja alguma atitude suspeita perto das Unidades de Saúde, favor entrar em contato com a guarda municipal ou Polícia Militar.

Duas funcionárias do local testaram positivo para coronavírus, portanto a vacinação contra COVID-19 estará suspensa na Unidade temporariamente. A vacinação contra COVID-19 segue normalmente nos outros pontos de vacinação.

