Quenianos vencem Volta ao Cristo

A 42ª Volta ao Cristo Unimed agitou Poços de Caldas no último domingo (26). Dois mil corredores percorreram a zona oeste e o centro da cidade no percurso de 17,7 km que passou pela Serra de São Domingos.

No geral masculino, o vencedor foi o atleta queniano Wilson Mutua Maina, que concluiu a prova em 57min34. “A subida é bem difícil”, comentou o atleta, assim que terminou a prova. Maina liderou todo o percurso e cruzou a linha de chegada com uma diferença de 3 minutos e 15 segundos do vice-campeão, Laurindo Nunes Neto, que fez o tempo de 1h1min18. O terceiro colocado foi Edson Tiburcio Alves, com o tempo de 1h1min40s. Os dois são da Minardi.

O primeiro corredor poços-caldense a concluir a Volta ao Cristo foi Julio Cesar Nogueira, em 1h2min27.

No geral feminino, a queniana Salome Chepchumba Masobo, que fez a prova em 1h9min32. Em segundo, ficou Tatiana Rodrigues Fernandes, vencedora do ano passado. Ela chegou em 1h15min9. Em terceiro, ficou Adriana Alves com o tempo de 1h16h21.

A primeira atleta sulfurosa a chegar foi Tatiele Roberta de Carvalho, em 1h20min2. No geral, ela ficou em sétimo lugar.

Acesse o resultado completo.

No pódio, os melhores colocados receberam troféus das mãos do prefeito Paulo Ney, do vice Eduardo Januzzi, da secretária de Esportes, Zélia Moreira, e de outras autoridades.

Na noite desta terça-feira (28), acontece a premiação dos vencedores locais, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes.