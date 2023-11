Reajuste na conta de luz em Poços é aprovado pela ANEEL

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) decidiu na terça-feira, 21, o reajuste das tarifas da DME Distribuição S/A (DMED), em Poços de Caldas. As novas tarifas passam a vigorar a partir desta quarta-feira, 22 de novembro.

De acordo com a ANEEL o reajuste para consumidores residenciais será de 2,80%. Para baixa tensão em média será de 3%, para alta tensão em média será de 2,39% e o aumento para efeito médio para o consumidor será de 2,76%.

Os itens que mais contribuíram para o reajuste foram o pagamento de encargos setoriais e custos de transmissão. A DMED atende aproximadamente 83 mil unidades consumidoras.

