Receita Cidadã: Receita Federal destina R$155 mil em mercadorias para Cefet, Unifal, PMMG e INSS

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na segunda-feira, 24 de abril, às 10h, a Receita Federal destinará mercadorias para o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet Campus Varginha, Universidade Federal de Alfenas – Unifal, Polícia Militar de Minas Gerais e Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. A entrega das mercadorias acontece no Depósito de Mercadorias Apreendidas de Poços de Caldas.

A destinação de mercadorias faz parte do Programa “Receita Cidadã: uma Receita de Transformação Social”, no qual, a Receita Federal realiza ações em prol da sociedade, com vistas à sustentabilidade e promoção do bem-estar social.

Entre os itens destinados para o Cefet estão celulares smartphones e acessórios, cabos, teclados e mouses de computador. A Unifal receberá tablets e acessórios para celular. A Polícia Militar será contemplada com celulares e notebooks. E para o INSS serão destinados fones de ouvido, câmeras, celulares e acessórios.

O valor total da destinação está avaliado em R$155.045,15. Todas as mercadorias foram apreendidas em operações de fiscalização da Receita Federal, em parceria com a forças policiais, que combatem o contrabando e a importação ilegal de mercadorias no Sul de Minas.

“Destinamos essas mercadorias para os órgãos públicos, com o objetivo de contribuir para a economia de recursos públicos. Também se trata de uma destinação de utilidade pública, pois as mercadorias serão utilizadas para melhorar o atendimento das instituições à sociedade” – explica o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa.

Estarão presentes na solenidade o Delegado da Receita Federal no Sul de Minas auditor-fiscal Eduardo Antônio Costa, o analista tributário e chefe da agência em Poços de Caldas Vitor de Castro Braga e o responsável pelo DMA, analista tributário Edir Simões Junior, além de representantes dos órgãos públicos contemplados.

Fonte: Receita Federal

Beatriz Aquino