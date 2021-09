Receita Federal doa 5 mil testes rápidos de Covid para prefeitura de Poços de Caldas

A Secretaria de Saúde recebeu na manhã desta terça-feira (21), 5 mil testes rápidos de COVID-19 doados pela Receita Federal. Os testes foram provenientes de uma apreensão realizada pela RF, onde a empresa que fazia a importação apresentou irregularidades.

O Analista Tributário da Receita Federal, Edgard Mollo Filho falou sobre a ação. “Após a apreensão procuramos a destinação imediata e rápida. Isso vem em um momento que a Receita tenta demonstrar a função social desse órgão. Nós apreendemos bebidas e perfumes e doamos para a fabricação de álcool em gel. Já no caso dos testes, a empresa que fazia a importação estava irregular, então fizemos a doação para as secretarias de saúde de várias cidades. É fundamental que aquilo que não é feito corretamente tenha um retorno para a população.”

O Secretário de Saúde, Carlos Mosconi agradeceu a doação. “Nós agradecemos a ofertas destes testes para a Secretaria de Saúde, toda doação é muito bem vinda. Ressalto neste momento que a doença diminuiu mas não acabou, e os testes serão um instrumento para medirmos a incidência da doença. Toda vez que houver algo estaremos prontos para receber.”

