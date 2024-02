Receita Federal realiza Operação Guardião da BR 381

A Receita Federal do Brasil, através da Divisão de Repressão ao contrabando e descaminho da 6ª Região Fiscal em Minas Gerais, ombreada com a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais, na denominada Operação Guardião da BR 381, vêm executando a fiscalização de veículos na Rodovia Fernão Dias e Adjacentes com o objetivo de combater o descaminho e contrabando de produtos estrangeiros na região.

A Operação deve ocorrer de forma sistêmica no decorrer de todo o ano de 2024.

Na primeira semana da operação que está sendo realizado desde o dia 29/01/2024 foram apreendidos diversos produtos de origem estrangeira sem comprovação de sua regular importação e retido veículo que transportava produtos com importação irregular.

Nesse período foram fiscalizados mais de 50 vans e 20 ônibus de turismo.

Com o apoio da Polícia Militar de MG estão sendo fiscalizadas lojas na região de Perdões e Oliveira, que comercializam produtos eletrônicos.

Foram fiscalizadas 5 lojas até o dia 02/02/2024.

Os produtos e veículos estarão sujeitos a aplicação da pena de perdimento em favor da União.

A Receita Federal alerta que o transporte de produtos estrangeiros sem a comprovação de sua regular importação é crime.

A sonegação de impostos e a entrada irregular de produtos no país prejudicam os próprios consumidores e geram concorrência desleal. A atuação da Receita Federal garante a manutenção de empregos formais, a defesa da sociedade e um ambiente de negócios mais justo no Brasil.

