Reforços para a Série D: David Lazari retorna, Lucas Mufalo renova e Luisinho chega

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Caldense acertou com mais três jogadores para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. A Veterana renovou com o zagueiro Lucas Mufalo, confirmou o retorno do meia David Lazari e contratou o meia-atacante Luisinho. Os três atletas já estão treinando com o grupo no Ninho dos Periquitos.

Lucas Mufalo está no Verdão desde 2019 e acumula 31 jogos pela equipe. Nos últimos dias vinha negociando sua renovação de contrato e agora acertou sua permanência. David Lazari defendeu a Caldense no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil 2021, fez 12 jogos e anotou um gol pelo time, de pênalti, na partida contra a URT em Patos de Minas.

A novidade é a chegada do meia-atacante Luisinho, apelido de Luis Gabriel Moreira de Souza Euphrasio, nascido em Americana-SP, em 18/06/2001 e tem 1,68 m. O jogador defendeu as categorias de base do Santos e do Grêmio, além de atuado pelo Atlético Monte Azul no profissional.