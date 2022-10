Rolinhos de atum & Tirinhas folhadas com queijo & Canapés de polenta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DOS ROLINHOS DE ATUM

12 fatias de pão de forma sem casca

1 lata de atum sólido sem o óleo

1 xícara de chá de maionese

Salsinha, picles e cebola a gosto

PREPARO

Misture todos ingredientes, menos o pão. Amasse cada fatia com auxílio de rolo de massa para afinarem e ficarem flexíveis, coloque recheio em cada fatia enrole feito pequenos rocamboles e corte feito sushi.

INGREDIENTES DAS TIRINHAS FOLHADAS

1 manta de massa folhada

1 xícara de chá de queijo ralado

1 ovo

Sal, orégano e tomate cereja a gosto

PREPARO

Abra a massa com auxílio de rolo, corte na largura de dois centímetros, pincele com ovo batido cubra com queijo decore com uma fatia de tomatinho, salpique orégano seco e asse em forno quente.

INGREDIENTES DOS CANAPÉS DE POLENTA

1 xícara de chá de fubá

3 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

INGREDIENTES DA COBERTURA

150 g. de carne bovina moída

1 colher de sopa de champignon picado

1 tomates picados

1 colher de sobremesa de massa de tomate

Sal, alho cebola salsinha e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Refogue os ingredientes da cobertura e cozinhe até a carne amaciar. Cozinhe o fubá com água e sal normalmente preparando a polenta, depois de cozida misture a manteiga, espalhe em uma assadeira com um centímetro de espessura e deixe esfriar. Corte em quadradinhos para canapés, arrume a cobertura em cada um e decore com cheiro verde