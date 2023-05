Saiba como fortalecer o sistema imunológico e prevenir doenças durante o outono e inverno

As temperaturas começam a cair e facilmente escutamos um espirro aqui, uma tosse ali. Mal-estar, dor de cabeça, nariz congestionado e cansaço são apenas alguns dos sintomas da influenza, doença comum durante esta época do ano.

De acordo com recomendações da Sociedade Brasileira de Infectologia, uma das principais formas de prevenir doenças infecciosas é através da vacinação. A vacina da gripe, por exemplo, é altamente recomendada nessa época do ano e pode reduzir significativamente as chances de contrair o vírus responsável por causar a gripe.

Além da vacinação, é importante manter hábitos saudáveis que fortalecem o sistema imunológico. Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes, como frutas e verduras, é essencial para manter a saúde em dia.

A Unimed Poços de Caldas listou algumas outras medidas que podem ajudar:

Beber bastante água para manter o corpo hidratado e saudável;

Evitar ambientes fechados e com pouca ventilação, mantendo os espaços bem ventilados e abertos;

Lavar as mãos com frequência para evitar a transmissão de germes e bactérias;

Manter a casa limpa e livre de objetos que acumulem poeira, como cortinas pesadas e carpetes;

Dormir bem, de sete a oito horas por noite;

Praticar atividades físicas regularmente.

Caso apresente sintomas de doenças respiratórias, como febre, dor de garganta, coriza, tosse e dificuldade para respirar, evite a automedicação e procure um especialista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Unimed

Beatriz Aquino

