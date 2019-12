Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

4 pães pequenos tipo italiano ou ciabatta ou francês

600 gr. de linguiça calabresa fresca

1 xícara de chá de pimentão vermelho fatiado

1 xícara de chá de cebola roxa fatiada

1 tomate fatiado

16 fatias de queijo prato fatiado

1 ½ xícaras de chá de açúcar cristal

2 xícaras de chá de abacaxi picado

1 colher de sopa de gengibre ralado grosso

2 xícaras de chá de água

Sal, alface e molho maionese a gosto

PREPARO

Cozinhe o gengibre em duas xícaras de água até reduzir para apenas um, cozinhe o abacaxi e o açúcar nessa infusão até obter uma calda e deixe esfriar.

Corte a linguiça no comprimento de cada pão escolhido, leve ao fogo em uma frigideira antiaderente até grelhar bem os lados da linguiça, abra cada pedaço da linguiça cortando somente de um lado, vire a parte de dentro para baixo e grelhe até dourar, vire ao contrário e derreta duas fatias de queijo sobre cada linguiça.

Refogue o pimentão com um pouco de sal.

Passe maionese no pão a seu gosto e monte o sanduíche com o pimentão por baixo a linguiça com queijo, as fatias de tomate cebola salpicando sal a gosto.