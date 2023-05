Sanduíche de almondega com molho de rabanete & Bolo de limão com morango

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SANDUÍCHE DE ALMÔNDEGA COM MOLHO DE RABANETE & BOLO DE LIMÃO COM MORANGO

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

6 pães redondos

400 gr. de carne bovina moída

200 gr. de carne de porco moída

2 ovos

3 tomates fatiados

12 fatias de queijo prato

1 maço de rabanetes ralado

1 xícara de chá de maionese

100 gr. de coalhada firme

Sal, páprica picante, cebola em pó alho em pó, erva disse picada, zatar, folhas de alface e sal a gosto



PREPARO

Prepare o molho com a maionese rabanete e coalhada e corrigindo sal a gosto. Misture e amasse bem as carnes, temperos e ovos até ficar uma massa homogênea faça bolinhas no tamanho desejado e asse em forno médio. Para a montagem, passe o molho nos dois lados do pão cortado ao meio e monte com as almôndegas levemente comprimidas, duas fatias de queijo, tomate e alface e sirva frio ou quente.

INGREDIENTES DO BOLO

2 ½ de chá de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar refinado

4 ovos pequenos

½ xícara de chá de óleo vegetal

¼ de xícara de leite

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio

1 xícara de chá de morangos partidos ao meio

1 limão Taiti

PARA A GELEIA DE MORANGOS

1 ½ de morangos picados

1 ½ xícara de chá de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar cristal

PARA A COBERTURA

500ml de creme de leite fresco

2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

PREPARO

Para a geleia cozinhe todos os ingredientes até obter uma geleia expeça e deixe esfriar.

Para a cobertura é só bater o creme de leite com açúcar de confeiteiro.

Bata o bolo manualmente começando pelos ingredientes líquidos e açúcar, raspas e suco do limão depois misture a farinha, e por último o fermento e bicarbonato. Asse em forno médio até doura. Espere esfriar e abra ao meio para rechear. Distribua toda a geleia mais os morangos partidos ao meio, volte a parte de cima do bolo, cubra com o creme e decore com gotas de geleia e morangos inteiros.