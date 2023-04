Sanduíche de lagarto com repolho & torta de mação verde

SANDUÍCHE DE LAGARTO COM REPOLHO & TORTA DE MAÇÃ VERDE

INGREDIENTES DO SANDUÍCHE

1 kg. de lagarto bovino cozido somente em água e fatiado bem fino

Pães ciabatta ou outro de sua preferência

½ xícara de chá de cebola comum fatiada

½ xícara de chá de cebola roxa fatiada

1 xícara de chá de pimentão vermelho fatiado

1 xícara de chá de pimentão amarelo fatiado

1 xícara de óleo vegetal

Sal a gosto

PREPARO

Escalde pimentões e cebolas em água fervente, junte a carne com essa salada em uma travessa intercalando salada e carne. Essa conserva dura diversos dias na geladeira.

INGREDIENTES DO REPOLHO

3 xícaras de chá de repolho cortado fino

1 xícara de chá de vinagre de álcool

3 xícaras de chá de água

2 colheres de sopa de açúcar

4 cravos da índia

Sal a gosto

PREPARO

Ferva a água com vinagre, açúcar, sal e cravo, mergulhe o repolho nessa calda até amaciar um pouco retire e sirva em seguida.

PARA O MOLHO EXTRA

1 pepino japonês sem sementes ralado

1 xícara de chá de maionese

100 g. de coalhada firme

1 colher de sopa rasa de alho picado

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Esprema o pepino ralado em um pano para retirar o máximo de água e misture os demais ingredientes.

MONTAGEM

Monte os sanduiches intercalando os ingredientes, tudo depois de frio, acompanhado do molho extra ao gosto de cada um. “É sucesso garantido”.

INGREDIENTES DA TORTA DE MAÇÃ VERDE

MASSA

1 xícara de chá de amido de milho

2 xícaras de chá de farinha de trigo

200g. de margarina vegetal

1 colher de sopa de fermento em pó

3 ovos

½ xícara de chá de leite (aproximadamente)

RECHEIO

1 Kg. de maçãs verdes descascadas e fatiadas

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 limão siciliano (suco)

1 colher de sopa de canela em pó

½ xícara de chá de uva passa

¼ de xícara de amido de milho

PREPARO

Prepare a massa da maneira tradicional colocando os ovos um a um e o leite aos poucos somente até dar o ponto de abrir com rolo, distribua metade no fundo de uma forma de fundo removível, coloque todo o recheio, cubra com a outra metade da massa faça furos para permitir a saída de vapores e asse em forno quente.

