SANDUÍCHE DE LOMBO COM RÚCULA

INGREDIENTES DO BACON CROCANTE

500 gr. de bacon fatiado fino

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

PREPARO

Salpique o açúcar nas fatias de bacon e asse em forno forte até ficar crocante, retire da assadeira, distribua sobre papel toalha para que fique bem seco e não descarte a gordura que se solta.

INGREDIENTES DO LOMBO

1 kg. de lombo de porco cortado em tirinhas finas

2 colheres de sopa de gengibre picado

Sal e suco de limão a gosto

PREPARO

Tempere o lombo com sal, suco de limão e gengibre e refogue até dourar na gordura que sobrou do bacon.

INGREDIENTES DA PASTA DE ALHO

4 cabeças de alho

200 gr. de requeijão cremoso

Sal a gosto

PREPARO

Corte as cabeças de alho ao meio com casca e tudo, asse em forno forte até amacias, esprema cada meia cabeça para retirar o alho que se transformou em uma pasta, misture o requeijão e corrija o sal.

INGREDIENTES DA CEBOLA CARAMELADA

4 cebolas grandes em fatias grossas

½ xícara de chá de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Sal a gosto

PREPARO

Tempere a cebola com açúcar mascavo, uma pitada de sal e cozinhe em fogo baixo mexendo de vez em quando até amaciar.

ACOMPANHAMENTOS

Fatias de tomate, queijo prato e rúcula

MONTAGEM

Dê preferência para pão com gergelim ou ciabatta, monte alternando os ingredientes e se delicie!