Sardinha em conserva & Torta gelada de pera com ricota

INGREDIENTES DA SARDINHA

10 sardinhas frescas

3 xícaras de chá de vinagre de álcool

1 cebola em tiras grossas

1 xícara de chá de cenouras em tiras

1 xícara de chá de abobrinhas em tiras

1 xícara de chá de água

6 cravos

Sal, pimenta dedo de moça em tiras e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Ferva a água, sal, o vinagre, e o cravo. Limpe as sardinhas, retirando escamas, cabeças, barrigadas, espinhas e lave muito bem. Arrume em uma assadeira, cubra com a metade da parte líquida, leve ao forno por dez minutos e retire do forno. Volte o restante da parte líquida para o fogo misturada aos legumes somente até amaciar um pouco. Cubra as sardinhas com essa mistura mais a pimenta e regue com azeite e conserve em geladeira. Dura até uma semana.

INGREDIENTES DO RECHEIO

2 xícaras de chá de leite

4 ovos

350 g. de ricota fresca

1 xícara de chá de creme de leite

6 peras descascadas e picadas

Sorvete de creme e licor de cassis a gosto

PREPARO

Bata o leite, ovos, ricota e creme de leite no liquidificador.

INGREDIENTES DA MASSA DA TORTA

3 xícaras de chá de farinha de trigo

¼ de xícara de chá de açúcar

2 ovos

100g. de manteiga

Água gelada e farinha para polvilhar a gosto

PREPARO

Amasse os ingredientes manualmente abra com rolo, distribua em assadeira forrada com papel manteiga, espalhe as peras, cubra tudo com a parte líquida e asse em forno quente até dourar. Sirva acompanhado de sorvete, tudo regado com o licor.