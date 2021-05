Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

SARDINHA EM CONSERVA &

COQUETEL DE CAFÉ COM LICOR DE CASSIS

INGREDIENTES DA SARDINHA

1 kg. de sardinhas espalmadas

2 xícaras de chá de vinho branco

2 xícaras de chá de vinagre branco

2 cenouras fatiadas

1 cebola roxa fatiada

4 dentes de alho picados

2 folhas de louro

2 xícaras de chá de água

Sal, orégano, alecrim e manjericão frescos a gosto

PREPARO

Lave bem e separe os filés das sardinhas.

Cozinhe a cenoura na água até amaciar, junte a cebola, o alho, o louro e o vinagre e deixe subir fervura, misture o vinho e desligue o fogo.

Distribua os filés em uma assadeira refratária, cubra com as ervas frescas, regue com a marinada, feche com papel alumínio, asse em forno alto por quarenta minutos e depois de frio leve à geladeira de um dia para o outro.

Sirva acompanhado de torradas, purê de batatas ou saladas. Dura até uma semana na geladeira.

INGREDIENTES DO COQUETEL

2 bolas de sorvete de chocolate

1 xícara de chá de café forte gelado

1 dose de licor de cassis

3 colheres de sopa de creme de leite

PREPARO

Em uma taça alta comece com o sorvete, o café, o licor e por último o creme de leite, decore ao seu gosto e consuma aos poucos com auxílio de um canudo.