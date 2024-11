Saúde: Como agir em caso de engasgo – Manobra de Heimlich

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um “caminho errado”, durante a deglutição (ato de engolir). O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Sendo assim, agir rapidamente evita complicações.

Passo a passo:

Posicione-se por trás e enlace a vítima com os braços ao redor do abdome (se for uma criança, ajoelhe-se primeiro), caso ela esteja consciente. Uma das mãos permanece fechada sobre a chamada “boca do estômago” (região epigástrica). A outra mão comprime a primeira, ao mesmo tempo em que empurra a “boca do estômago” para dentro e para cima, como se quisesse levantar a vítima do chão. Faça movimentos de compressão para dentro e para cima (como uma letra “J”), até que a vítima elimine o corpo estranho.

Dica: se a pessoa estiver falando, tossindo ou chorando, não faça a manobra, porque a vítima ainda consegue respirar.

Quanto tempo podemos fazer a manobra?

Repita a manobra até a desobstrução ou até o paciente tornar-se não responsivo. Se a pessoa não responder ou não conseguir respirar depois disso, ela pode estar evoluindo para um quadro de parada cardiorrespiratória. Peça ajuda! Acione o 190 por telefone e tente uma reanimação cardiopulmonar.

O telefone de emergência para acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – válido para todo o Brasil – é o 192. Em Poços de Caldas também temos os telefones alternativos: (35) 3697-4228 e (35) 3697-4019.