DME alerta consumidores sobre golpes via SMS em Poços de Caldas

A DME Distribuição, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Poços de Caldas, emitiu um alerta à população sobre a circulação de mensagens fraudulentas via SMS. Conforme a empresa, não há envio de cobranças ou notificações por meio dessa plataforma, e qualquer mensagem com esse teor deverá ser desconsiderada pelos consumidores.

Um exemplo do golpe compartilhado pela DME apresenta o seguinte texto: “AVISO: SUA CONTA DE LUZ SERÁ CORTADA AMANHÃ. REGULARIZE SUA PENDÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO AGORA PARA NÃO SER NEGATIVADO. ACESSE https://contaemdia.ink ” .​ A empresa destacou que o link inserido na mensagem é suspeito e não deve, em hipótese alguma, ser acessado.

“ É FALSO! ”, enfatiza a DME no comunicado, reforçando a necessidade de atenção redobrada para evitar prejuízos financeiros e o compartilhamento de informações pessoais. A recomendação é que qualquer dúvida relacionada às contas de energia ou serviços da empresa seja tratada exclusivamente pelos canais oficiais, disponíveis no site da DME ou por meio dos telefones de atendimento.

Caso haja alguma suspeita sobre a veracidade de uma comunicação, os consumidores podem entrar em contato diretamente com a DME para esclarecimentos. A empresa reforça que seus canais de atendimento oficiais estão à disposição para oferecer suporte.

Canais de atendimento da DME:

Telefone : 0800 035 0196 (24 horas)

Site oficial : www .dmedistribuicao .com .br

Proteja seus dados, fique atento e desconfie de mensagens suspeitas. Com a colaboração de todos, é possível evitar transtornos e garantir mais segurança no dia a dia.

