Saúde dá início à programação do Outubro Rosa

A Campanha do Outubro Rosa é realizada com a intenção de alertar a população sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. O tema escolhido este ano pela Secretaria Municipal de Saúde é “Seu cuidado muda tudo”, levando em consideração que muitas mulheres esquecem de olhar para sua própria saúde.

Nesta segunda-feira (2), o VIII Encontro União Rosa marca o início da campanha em Poços de Caldas, realizado no Palace Hotel com entrada gratuita, das 13h às 17h. O evento recebe pacientes com câncer de mama, tem palestras e atividades sobre prevenção da doença e autoestima. Quem se interessar pode fazer a inscrição presencialmente no evento.

Além disso, para reforçar a importância do cuidado com a saúde, durante todo o mês de outubro as unidades de saúde estão realizando ações com as pacientes atendidas nos locais. Rodas de conversa vão abordar práticas de autoexame das mamas, a importância de se conhecer e se tocar e a prevenção do câncer.

Para o Brasil, foram estimados 73.610 casos novos de câncer de mama em 2023, com um risco estimado de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O câncer de mama também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil, com taxa de mortalidade ajustada por idade, pela população mundial, para 2021, de 11,71/100 mil (18.139 óbitos). As maiores taxas de incidência e de mortalidade estão nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.