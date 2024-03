Secretaria de Esportes divulga lista de homenageados do Prêmio Antônio Carlos Pereira

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer divulgou a lista dos homenageados da segunda edição do Prêmio Antônio Carlos Pereira. Ao todo, são 81 nomes. O evento vai ser no próximo sábado (16), às 17h, no La Farme.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos aqui.

O objetivo do prêmio é homenagear os atletas de destaque do município de Poços de Caldas, em todas as modalidades esportivas, durante o último ano, promovendo a valorização do esporte e demonstrando gratidão que se estende aos homenageados do dia e também a todos que competem levando o nome da nossa cidade aos quatro cantos do Brasil e do mundo.

O evento também homenageia professores e personalidades ligadas ao esporte. Veja a lista completa abaixo.

Antônio Carlos Pereira

Antônio Carlos Pereira, foi um grande amigo do esporte poços-caldense. Natural de Palmeiral, distrito de Botelhos, foi secretário de Esportes em Poços, cronista esportivo, radialista, apresentador de TV e vereador.

Homenageados

1 – Atleta Destaque Atletismo Feminino – Raquel Amélia Garcia

2 – Atleta Destaque Atletismo Masculino – Rafael Leoncio

3 – Atleta Destaque Basquete Feminino – Maria Valentina Neves

4 – Atleta Destaque Basquete Masculino – Iago Cesário

5 – Atleta Destaque Beach Tennis Feminino – Rafaela Fernal

6 – Atleta Destaque Beach Tennis Masculino – Lorenzo Opipari

7 – Atleta Destaque BMX Feminino – Junia Coutinho

8 – Atleta Destaque BMX Masculino – Guilherme Ribeiro

9 – Atleta Destaque Bocha – Vanderlei Mendes Donarumo

10 – Atleta Destaque Canoagem Feminino – Jaqueline De Oliveira Ribeiro

11 – Atleta Destaque Canoagem Masculino – Claudio Durante

12 – Atleta Destaque Cricket Feminino – Laura Cardoso

13 – Atleta Destaque Cricket Masculino – Michel Assunção

14 – Atleta Destaque Cross Fit Feminino – Amanda Bacet

15 – Atleta Destaque Cross Fit Masculino – Caio Eduardo Paina

16 – Atleta Destaque Dança Academia – Francisco Dias Mesquita

17 – Atleta Destaque Fisiculturismo Feminino – Sabrina Tellini

18 – Atleta Destaque Fisiculturismo Masculino – David Soares

19 – Atleta Destaque Futcampo Masculino Sub-15 – Andrei Henrique

20 – Atleta Destaque Futcampo Masculino Sub-17 – Leonardo Custodio Da Silva

21 – Atleta Destaque Futsal Feminino – Maria Eduarda M. De Souza

22 – Atleta Destaque Futsal Masculino Adulto – Bruno de Paula

23 – Atleta Destaque Futsal Masculino Sub-15 – Matheus Francisco A. De Paula

24 – Atleta Destaque Futsal Masculino Sub-17 – Rafael Bento

25 – Atleta Destaque Futevôlei – Marcos Noronha

26 – Atleta Destaque Futevôlei – Clayton Ribeiro (Chuteirinha)

27 – Atleta Destaque Ginástica Rítmica – Beatriz De Oliveira Galo

28 – Atleta Destaque Ginástica Rítmica – Luanna Rabelo Martins Abrão

29 – Atleta Destaque Golf – Isadora Fernal

30 – Atleta Destaque Handebol Feminino – Bruna Luana Da Silva

31 – Atleta Destaque Handebol Masculino – João P. Amorelli

32 – Atleta Destaque Hard Enduro – Pedro Henrique Zanetti

33 – Atleta Destaque Hipismo – Maria Costa Kozikoski

34 – Atleta Destaque Hipismo – Luna Zucatto Remoindini

35 – Atleta Destaque Jiu-jitsu Feminino – Beatriz Cavalcante Costa Dias

36 – Atleta Destaque Jiu-jitsu Masculino – Luis Felipe T. P. Quinteiro

37 – Atleta Destaque Judô Feminino – Thayla Bernardes Silva

38 – Atleta Destaque Judo Masculino – Pedro Henrique Silva Reis

39 – Atleta Destaque Karatê Feminino – Izadora Siqueira Martins

40 – Atleta Destaque Karatêe Masculino – Adriel Elias Da Silva

41 – Atleta Destaque Kart – Matheus Vaz

42 – Atleta Destaque Kung Fu – Flavio Zanetti

43 – Atleta Destaque Luta Livre – Jonny Vilena

44 – Atleta Destaque MTB – Sherman Trezza

45 – Atleta Destaque MTB – Felipe Swerts

46 – Atleta Destaque Natação – Pietra Cravo Vilas Boas

47 – Atleta Destaque Paraglider Feminino – Marcela Uchoa

48 – Atleta Destaque Paraglider Masculino – Sergio Sampaio

49 – Atleta Destaque Paralímpico Masculino Coletivo – Bryan Robert Rosa Rodrigues

50 – Atleta Destaque Paralímpico Masculino Individual – Valmir Avelino

51 – Atleta Destaque Speed – Guilherme Gaiga

52 – Atleta Destaque Skate – Shierri Certo

53 – Atleta Destaque Skate – Jorge Sena

54 – Atleta Destaque Stand Up – Eduardo M. Pontes Lauand

55 – Atleta Destaque Tênis de Mesa – Tomaz Verissimo Paiva

56 – Atleta Destaque Tiro Pratico – Paulo Caputo

57 – Atleta Destaque Triatlon Feminino – Elisângela Demasi

58 – Atleta Destaque Triatlon Masculino- Luis Francisco Patelli

59 – Atleta Destaque Vôlei Caldense – Lis Pascoa Montovani

60 – Atleta Destaque Vôlei Feminino – Ana Julia Ramos

61 – Atleta Destaque Vôlei Masculino – Guilherme Carvalho

62 – Árbitro Destaque no Futebol – Eduardo Diniz

63 – Mestre Destaque na Capoeira – Mestre Luizinho

64 – Professor Destaque Poços Ativa – Jander Nogueira

65 – Professora Destaque Poços Ativa – Isabela Andreolli

66 – Academia Destaque – Bio Fisic

67 – Academia Destaque – Bio Health

68 – Associação Esportiva Destaque – Nafar – Prof. Fernando Nascimento

69 – Associação Esportiva Destaque – AACP

70 – Campeão Copa Futsal Base “Lazaro Walter Alvisi” – Escolinha de Futebol 1º Passo

71 – Campeão Copa Futsal Base Zona Zul – Caldense

72 – Campeão Copa Loló Base Society – Coopoços

73 – Campeão Futebol Amador Serie A – Juventude

74 – Campeão Futebol Amador Serie B – Nova Aurora

75 – Campeão Futebol de Base Sub 15 – Academia de Futebol Yoorin Curimbaba

76 – Campeão Futebol de Base Sub 17 – Academia de Futebol Yoorin Curimbaba

77 – Campeão Futebol Master 40 – Curitiba

78 – Campeão Futebol Master 50+ – Vila Nova E.C.

79 – Campeão Olimtra Grupo A – Prefeitura

80 – Campeão Olimtra Grupo B – DMAE

81 – Campeão Olimtra Grupo C – INB