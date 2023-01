Secretaria de Promoção Social realiza encontro sobre Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (PNSILGBTT)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Foi realizado na secretaria de Promoção Social na semana passada o 1.º Encontro da REDE POP. Os encontros acontecem mensalmente com os equipamentos que trabalham com o público em situação de rua e em cada encontro são abordadas diferentes temáticas.

Na reunião do mês de janeiro, foram convidamos para a Rede POP os profissionais: Bruno Marcelo Mariano, psicólogo; Gabriel Silva Alves, assistente social e Francisco Carlos Leandro, enfermeiro. (Profissionais atuantes do ambulatório Translação.) para dialogar com profissionais das Casas de Passagem, Abrigos, Centro Pop, Abordagem Social, representantes das proteções sociais básica, média e de alta complexidade, Vigilância Socioassistencial da Secretaria de Promoção Social, Consultório na rua e Chácara Santa Clara.

Foi apresentada as demandas do município e como o Centro de Referência em Cuidado Transespecíficos (AMBULATÓRIO TRANS) funciona para dar melhor atendimento e acolhimento as pessoas atendidas pela Rede POP.

Poços conta com o Ambulatório Trans a um ano e já foi iniciado o trabalho de matriculamento nas unidades de saúde, envolvendo toda a equipe para abordar a POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE INTEGRAL DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS (PNSILGBTT) que existe no Brasil. Também foram reforçados os cuidados na saúde que os indivíduos devem ter acesso.

Segundo Evelyn Duarte Vasques, coordenadora na Proteção Social Especial – Alta Complexidade, é fundamental conhecer os trabalhos que o município oferece e faz toda a diferença no atendimento para as pessoas da Rede Pop, por isso estamos tendo diálogos mensais sobre os mais diversos temas para dar mais apoio aos nosso atendidos.