Secretaria de Saúde alerta sobre fake news envolvendo disseminação de tuberculose

A Secretaria Municipal de Saúde informa que está circulando, por meio de aplicativos de mensagens, um áudio afirmando que um tipo de tuberculose tem sido transmitido por moscas comuns, através da pele. Essa informação é falsa!

A tuberculose é uma doença transmitida exclusivamente por vias aéreas, através de aerossóis eliminados por pessoas infectadas ao tossir, falar ou espirrar.

Vale lembrar que aproximadamente metade da população mundial já foi imunizada com a vacina BCG, e que o desenvolvimento da doença depende de fatores como estilo de vida e imunidade individual.

Reforçamos que, em casos de doenças com potencial epidêmico, alertas e instruções normativas são emitidos pelos órgãos competentes, como a Secretaria Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde, garantindo informações seguras e direcionamentos claros.

Para evitar a disseminação de fake news, acompanhe a verificação de informações em sites oficiais e fontes confiáveis.

