Secretaria de Saúde recomenda a volta da utilização de máscaras de proteção

Frente ao sensível aumento dos casos de síndromes gripais em Poços de Caldas, a secretaria municipal de Saúde alerta quanto algumas recomendações que devem ser seguidas por toda a população.

Em se tratando de casos de COVID-19, muito embora o aumento no número de pessoas positivas, não há um reflexo direto na ocupação de leitos hospitalares, mas ainda sim a atenção é extremamente necessária.

Recomenda-se o uso de máscara para todas as pessoas principalmente àquelas que apresentarem sintomas de síndromes gripais ou com teste positivo de COVID-19; idosos; indivíduos que possuam comorbidades ou doenças imunossuprimidas e pessoas que não estejam com o esquema vacinal completo.

Em especial a este público, a higienização das mãos e evitar aglomeração em locais fechados também devem ser seguidas.

Com relação à Educação municipal, as unidades escolares têm autonomia para decidir o uso ou não da máscara de proteção individual dentro de cada local.

Quem ainda não se vacinou contra COVID-19 ou precisa completar o cartão de vacina com alguma das doses, deve procurar um dos 04 locais que aplicam a vacina contra COVID-19 para se imunizarem.

A imunização contra COVID-19 é muito importante para prevenir o surgimento de complicações decorrentes da doença.

Também deve-se ressaltar que a vacinação pode ser feita conjuntamente à vacinação contra a Influenza.

A Vigilância Epidemiológica junto ao Comitê COVID-19 segue monitorando os indicadores epidemiológicos na cidade.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.