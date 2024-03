Secretaria de Saúde recomenda o uso de máscara em unidades de saúde para pessoas com sintomas de síndrome gripal

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Saúde do município emite uma recomendação para o uso de máscaras em todas as suas unidades de saúde por pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal, como tosse, febre, coriza, dor de garganta, entre outros.

Esta medida é uma medida preventiva adicional adotada em resposta ao aumento recente de casos de síndrome gripal em nossa região, visando proteger tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde que frequentam esses ambientes.

A recomendação se aplica a todas as pessoas que apresentem sintomas e precisem acessar as unidades de saúde do município para consulta médica, exames ou outros serviços relacionados à saúde.

É fundamental que esses pacientes usem máscaras durante toda a sua estadia nas unidades de saúde. Ressaltamos a importância do cumprimento rigoroso dessa recomendação por parte de todos os pacientes que se enquadrem nesse perfil, a fim de proteger a saúde e o bem-estar de todos os usuários e profissionais das unidades de saúde.

Além do uso de máscaras, lembramos a importância de manter as medidas básicas de prevenção, como a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel, o distanciamento social sempre que possível e o cumprimento de todas as orientações das autoridades de saúde.

A Secretaria de Saúde reitera seu compromisso em garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos e está em constante monitoramento da situação epidemiológica para adotar as medidas necessárias em resposta às demandas da comunidade.