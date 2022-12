Secretária de Saúde recomenda uso de máscara durante festividades

Durante a gravação do programa Poços Agora, apresentado por Ludmila Ramos, Rosilene Faria, Secretária Interina de Saúde, falou sobre a importância dos cuidados preventivos nessa época do ano. A secretária chamou atenção para o aumento dos casos positivos com maior gravidade em pessoas idosas e imunosuprimidos.

“É importante que todos busquem a vacina, principalmente aqueles que não voltaram para o segundo e primeiro reforço. 69% dos adolescentes não retornaram para receber o primeiro reforço. O uso de máscaras não é obrigatório, mas é recomendável. E claro, pessoas que estiverem com sintomas gripais, devem evitar aglomerações e ficar em casa visando proteger os demais.”

Com a aproximação das festas de final de ano, aumenta a circulação de pessoas e o número de infecções tende a subir, por isso é preciso intensificar os cuidados como higienização das mãos e uso de máscaras em lugares fechados. Em casos de coriza, tosse, ou dificuldade respiratória, é preciso buscar uma unidade de saúde para realizar a testagem.

Confira o boletim epidemiológico dessa quinta-feira publicado pela Prefeitura de Poços de Caldas.

O Programa Poços Agora edição especial de sábado é exibido todos os sábados às 14h30 e apresentado pela jornalista Ludimila Ramos. De uma forma descontraída ela conversa com pessoas sobre diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento da cidade.

Beatriz Aquino

