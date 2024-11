Secretaria Municipal de Saúde lança campanha de vacinação intensiva contra a Febre Amarela em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Diante da recente circulação do vírus da Febre Amarela nas regiões de São Paulo e Minas Gerais, a Secretaria Municipal de Saúde inicia, entre os dias 4 e 14 de novembro de 2024, uma campanha intensiva de vacinação contra a doença. A ação visa proteger pessoas a partir dos 9 meses de idade que ainda não receberam a vacina ou possuem doses em atraso, em especial devido à aproximação do período sazonal da doença, que ocorre entre dezembro e maio.

A estratégia inclui a intensificação da vacinação em todas as salas de vacina do município, com um cronograma especial para as ESFs que não possuem sala de vacina, ampliando o acesso da população à imunização:

Semana de 4 a 8 de novembro, das 9h às 16h:

PSF Dom Bosco

PSF Esperança III

PSF São Bento

Semana de 11 a 14 de novembro, das 9h às 16h:

PSF Imaculada

PSF Santa Ângela

PSF Flores

Durante a campanha, Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias visitam as residências para orientar e verificar a situação vacinal dos moradores. A Secretaria solicita a colaboração da população para receber os agentes e apoiar este trabalho de prevenção.

Vacinação e Requisitos

O esquema vacinal recomendado inclui uma dose aos 9 meses e uma segunda dose aos 4 anos para crianças menores de 5 anos. Pessoas com mais de 5 anos devem tomar uma dose única. Quem recebeu a primeira dose antes dos 5 anos de idade deverá tomar uma dose adicional.

Para se vacinar, é necessário apresentar o Cartão SUS e a carteira de vacinação na unidade de saúde.

A importância da imunização

A vacinação é uma ferramenta mais eficaz para a prevenção da Febre Amarela. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece a vacina gratuitamente em todas as Unidades Básicas de Saúde, e a Prefeitura de Poços de Caldas reforça a importância de todos serem imunizados contra a doença. A população é convidada a comparecer aos postos de vacinação durante o período da campanha para garantir sua proteção.