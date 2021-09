Segunda dose da vacina Pfizer é adiantada em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começou em Poços nesta semana a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina Pfizer em Poços de Caldas. A medida cumpre orientação do Ministério da Saúde, que diminuiu o período de intervalo da 1ª para a 2ª dose para 8 semanas, das vacinas do laboratório Pfizer.

Quem já recebeu a primeira dose do imunizante da Pfizer poderá concluir seu esquema vacinal quatro semanas antes do prazo inicialmente indicado na carteira de vacinação.

Todos que já receberam a 1ª dose da Pfizer devem conferir a carteirinha para verificar a nova previsão de retorno ao posto, contando em seu calendário 08 semanas.

A equipe de imunização do município destaca que todos devem ficar atentos as divulgações no site da Prefeitura, pois o anúncio dos públicos que serão contemplados com a antecipação será anunciado conforme recebimento de novas doses de vacina.