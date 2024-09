Segurança pública inaugura Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), inaugurou nesta terça-feira, 03, o Núcleo Regional de Monitoramento Eletrônico em Poços de Caldas. O novo núcleo, que funcionará 24 horas por dia, terá a responsabilidade de monitorar os indivíduos equipados com tornozeleiras eletrônicas em 54 municípios da 18ª Região Integrada de Segurança Pública.

Para garantir o funcionamento eficiente do núcleo, 18 policiais penais receberam capacitação especializada. O espaço conta com áreas destinadas à instalação e retirada dos equipamentos, além de salas para monitoramento e atendimento técnico. Esta iniciativa faz parte do projeto de expansão da monitoração eletrônica no estado, com o objetivo de descentralizar e otimizar o atendimento das demandas judiciais e reduzir a superlotação nas unidades prisionais.

Além da função de instalação e retirada de tornozeleiras, o núcleo também será responsável pela manutenção dos equipamentos e pelo monitoramento dos indivíduos. Anteriormente, essas funções estavam centralizadas em Belo Horizonte. O sistema de monitoramento não se restringe apenas a presos; ele também atenderá vítimas da Lei Maria da Penha, com a utilização de Unidades Portáteis de Rastreamento (UPR) para vigiar a aproximação de agressores.

O prédio, cedido pela Prefeitura de Poços de Caldas, também servirá como sede da Central de Monitoramento da cidade, promovendo uma atuação integrada das forças de segurança local. O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Poços de Caldas investiu aproximadamente R$ 35 mil na adaptação das instalações e na compra de equipamentos de informática.

Com a inauguração do núcleo em Poços de Caldas, a cidade se junta a Belo Horizonte como um dos dois municípios com Núcleos Regionais de Monitoramento Eletrônico em Minas Gerais. Além desses, há núcleos de instalação e retirada de tornozeleiras em 11 outras cidades do estado, que não realizam monitoramento. Atualmente, cerca de 7 mil indivíduos estão sob monitoramento eletrônico em Minas Gerais.