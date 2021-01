As 2.568 doses disponibilizadas pelo Governo do Estado, chegaram esta manhã, na Policlínica Central às 11h e foi recebida sob aplausos por servidores da saúde, o Prefeito Sérgio Azevedo e representantes das secretarias municipais e poder legislativo.

Duas servidoras da saúde são as primeiras imunizadas.

Grupos prioritários

Serão vacinados neste primeiro momento, conforme protocolo pré determinado, trabalhadores de saúde envolvidos diretamente no atendimento aos pacientes com Covid-19 e pessoas que residem em instituições de longa permanência (ILPI).

“É com muita satisfação, que recebemos a vacina, pois significa o início de uma mudança significativa na história dessa pandemia devastadora. Devemos perseverar nos nossos compromissos e lembrar que é apenas o início de uma nova etapa. Gradualmente todos estarão protegidos, enquanto isso não baixem a guarda, continuem seguindo as recomendações já preconizados”, salientou Dr. Mário Krugner, Secretário de Saúde.

Segundo a prefeitura, todos os trabalhadores da saúde serão contemplados com a vacinação, entretanto, a ampliação da cobertura desse público será gradativamente bem como a divulgação do cronograma com datas.

