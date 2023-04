Servidores aprovam com desagravo Acordo Coletivo 2023/2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã desta terça-feira (25), centenas de servidores que estiveram presentes na assembleia ordinária realizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – Sindserv, na Urca, aprovaram a pauta de negociação do Acordo Coletivo 2023/2024.

Foram negociadas 47 cláusulas. Entretanto, apenas 7 foram aceitas pela Administração, motivo este do descontentamento dos servidores presentes, que concordaram com a assinatura do Acordo porém com desagravo, visto que a maioria

das reivindicações da categoria não foram aceitas pelo prefeito municipal.

Entre as cláusulas aprovadas, há a correção salarial de 7,79% a partir do mês de abril e o aumento de R$ 50,00 no vale-alimentação, que passará a ter o valor de R$ 650,00 por mês.

Para Marieta Carneiro, presidenta do Sindserv, a aprovação do Acordo Coletivo é de extrema importância para os servidores, pois, além das novas conquistas, assegura os direitos anteriormente conquistados pela categoria.

Marieta aproveita a ocasião do Dia do Trabalhado: “Queremos deixar aqui nosso abraço e agradecimento a todos os trabalhadores de Poços e em especial aos servidores públicos municipais por ocasião do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, enfatizo que a nossa luta é constante e apesar de árdua é através do trabalho que mostramos nossa competência e colaboramos para um mundo melhor”, conclui.

Beatriz Aquino