SOBRECOXA COM LEGUMES & CREME DE AMENDOIM

INGREDIENTES DO FRANGO

4 sobrecoxas de frango com pele e tudo

4 batatas grandes picadas grosseiramente

4 cenouras picadas grosseiramente

2 cebolas picadas

2 xícaras de chá de salsão picado

2 colheres de sopa de grãos de mostarda

1 colher de sopa de páprica picante

1 xícara de chá de ervilhas congeladas

1 xícara de chá de caldo de galinha

Sal, Azeite de oliva e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Sele o frango em uma assadeira funda, temperado com sal e pimenta do reino, retire da assadeira, distribua os legumes já temperados com sal pimenta e páprica, cubra com o caldo de galinha, volte as sobrecoxas por cima dos legumes, cubra tudo com alumínio laminado e leve ao forno para assar, retire a cobertura, distribua as ervilhas e volte ao forno para dourar.

Sirva acompanhado de arroz com salsinha.

INGREDIENTES DO CREME DE AMENDOIM

1 lata de leite condensado

4 latas de leite de vaca

1 gema de ovo

1 xícara de chá de amendoim

1 colher de sobremesa de sal

4 colheres de sopa de água

½ xícara de chá de amido de milho

500 gr. de creme de leite fresco

1 xícara de chá de açúcar de confeiteiro

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Torre o amendoim com pele e tudo até dourar, banhe com uma mistura de agua e sal, deixe esfriar, esfregue e assopre para retirar o excesso de peles. Derreta o açúcar cristal até o ponto de caramelo firme, misture parte do amendoim triturado, esparrame sobre um papel manteiga untado com manteiga, deixe esfriar e triture. Bata o creme de leite e misture o açúcar de confeiteiro formando um chantilly.

Cozinhe um creme com o leite, o leite condensado, a gema e o amido de milho, junte o amendoim torrado e triturado, deixe esfriar, misture delicadamente o chantilly e sirva em taças decorado com o caramelo triturado.