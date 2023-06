SOS Construção é alvo de furto durante o final de semana

Alice Dionisio

O SOS Construção foi alvo de furto durante o final de semana. Várias peças de madeira, além de telhas, foram furtadas do local, que fica no bairro São Sebastião II, na zona sul da cidade. Na manhã desta segunda-feira (26), quando os funcionários chegaram, verificaram que os materiais tinham sido levados.

Foram furtados 15 ripões, 15 tábuas, 30 caibros, 20 ripas de madeira e 8 peças de madeira 6×12, além de telhas. Segundo a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, a Polícia Militar foi acionada. “Fizemos o Boletim de Ocorrência e medidas de segurança serão adotadas no local para evitar que isso aconteça novamente. Serão instaladas câmeras de segurança no local”, informou a secretária.

O SOS Construção é um equipamento da Secretaria Municipal de Promoção Social, instituído em 2008, com o objetivo de promover a arrecadação de materiais de construção junto a empresas, organizações sociais e cidadãos interessados, disponibilizando todo o material arrecadado para as pessoas que necessitam.

O material arrecadado é colocado à disposição das famílias inscritas no Cadastro Único da Assistência Social e que não estejam construindo obra de risco ou irregular. Pessoas em estado de risco ou vítimas de acidentes naturais, como enchentes e tempestades, ou ocorrências como incêndios ou desmoronamentos, têm prioridade para o recebimento de materiais, desde que devidamente identificados pela Defesa Civil.

