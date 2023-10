Suspeitos de furto e receptação são detidos pela Guarda Civil Municipal

A Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas prendeu dois homens neste domingo (01), suspeitos de furto e o empresário por receptação.Segundo a GCM, por volta das 13h, a Central de Operações recebeu uma solicitação relatando um arrombamento e furto ocorridos no Ginásio Issa Sarraf, localizado no Country Club, e assim uma equipe foi enviada ao local para apurar a situação.

Ao chegarem ao ginásio, os agentes da GCM confirmaram o ocorrido, um aspirador industrial de alto valor havia sido furtado no local. Com base em informações preliminares recebidas, os Guardas Civis Municipais procuram localizar o autor do furto, sendo um homem de 41 anos residente nas imediações.

Após denúncias, o suspeito foi localizado e então abordado pela equipe da GCM, sendo que durante a abordagem admitiu ter cometido o furto e informou que já havia vendido o aspirador industrial para outra pessoa. Esta pessoa foi identificada como um empresário de 38 anos, também residente no mesmo bairro.

Diante das evidências, ambos envolvidos foram detidos e encaminhados para a Delegacia. O objeto furtado foi recuperado e também será apresentado como prova do crime.

Segundo o Secretário Municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, a resposta rápida da GCM e sua eficiência na identificação e prisão dos suspeitos demonstram o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e proteger os cidadãos. “A colaboração da comunidade ao relatar atividades suspeitas é fundamental e desempenhou um papel vital nesta abordagem, reforçando a importância da participação de todos na manutenção da segurança pública.

