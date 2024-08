Tombamento de caminhão deixa motorista com escoriações leves em Campestre

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na tarde desta segunda-feira, 19, um caminhão VW/24250, de cor branca, tombou na rodovia MGC 267, próximo ao km 479, em Campestre/MG. O acidente ocorreu por volta das 13h20 e deixou o motorista de 43 anos, com escoriações leves no braço esquerdo.

O condutor foi socorrido por terceiros e levado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Campestre antes da chegada da equipe de policiamento rodoviário. O caminhão, que estava carregado com milho a granel, tombou sobre a pista, bloqueando o sentido decrescente da via (Machado a Campestre). A carga se espalhou pela pista e pelo acostamento.

O veículo, devidamente licenciado, foi liberado para o proprietário de 36 anos, agricultor, que esteve no local para providenciar a remoção do caminhão e a limpeza da carga. A perícia foi dispensada pelo delegado de plantão de Campestre.

Em relato ao hospital, o motorista informou que o acidente ocorreu enquanto ele descia por uma estrada vicinal para acessar a MGC 267, no sentido Campestre a Machado. Ele alegou que os freios do caminhão superaqueceram, impossibilitando seu uso. Sem conseguir parar o veículo, ele tentou uma conversão à direita ao perceber que não havia outros veículos na via. No entanto, perdeu o controle direcional, resultando no tombamento do caminhão.

O condutor foi submetido ao teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo de 0,00 mg/l.