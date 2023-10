Torta de acelga com carne & Torta de banana com queijo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DA MASSA PARA AMBAS AS TORTAS

1 xícara de chá de amido de milho

4 xícaras de chá de farinha de trigo

200 g. de margarina

2 colheres de sopa de fermento em pó

4 ovos

½ xícara de chá de leite (Aproximado)

1 pitada de sal

PREPARO

Prepare a massa começando pelos ovos, manteiga, sal, fermento, farinha e acrescente o leite aos poucos até dar o ponte de passar para a bancada. Sove até amaciar e deixe descansar coberta por trinta minutos.

INGREDIENTES DO RECHEIO SALGADO

400g. de carne bovina moída

1 cebola grande em fatiada

8 dentes de alho picados

2 tomates grandes picados sem sementes

1 pé de acelga picada

50 g. de anchovas em conserva picadas

2 xícaras de chá de mozarela ralada grosso

Sal óleo vegetal e salsinha a gosto

PREPARO

Abra metade da massa em uma assadeira com auxílio de rolo forrando também as bordas e dê uma pré-assada por dez minutos. Refogue a carne com dois dentes de alho, a cebola, o tomate e corrija o sal. Refogue a acelga em pouco óleo vegetal com seis dentes de alho, as anchovas picadas e escorra o máximo do liquido que se forma. Cubra a massa com o recheio de carne por baixo, o de acelga com anchovas por cima, esparrame a mozarela e asse até dourar.

INGREDIENTES DO RECHEIO DOCE

12 bananas nanicas grandes maduras cortadas no comprimento

1 xícara de chá de queijo ralado

1½ xícara de chá de açúcar refinado

½ colher de sopa de canela em pó

1 litro de leite

2 gemas de ovos

1 xícara de chá de amido de milho

PREPARO

Abra o restante da massa em uma assadeira com auxílio de rolo forrando também as bordas. Distribua as bananas em toda extensão. Polvilhe meia xícara de açúcar misturada com a canela e o queijo ralado, leve ao forno para assar a massa e as bananas e retire. À parte prepare um creme com as gamas, leite açúcar e amido de milho, cubra a torta com todo o creme e volte ao forno para assar até dourar.