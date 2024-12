Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

TORTA DE BANANA DA TIA DITINHA

C U L I N Á R I A D A S N O S S A S V I D A S

INGREDIENTES

18 bananas nanicas grandes maduras

1 1/3 xícaras de chá de açúcar refinado

3 ovos

3 colheres de sopa de óleo vegetal

1 xícara de chá de farinha de trigo

¼ de xícara de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

1 xícara de chá de queijo meia cura ralado

2 colheres de sopa de canela em pó

PREPARO

Bata manualmente uma xícara de açúcar, os ovos, o óleo, o leite, misture a farinha e o fermento. Transfira para uma assadeira grande, distribua as bananas descascadas e cotadas ao meio no comprimento, esparrame o queijo ralado faça uma farofinha com a canela e o terço de xícara de açúcar, salpique essa farofinha por cima, asse aberto até começar a dourar e retire do forno.

Cubra com o creme e volte ao forno até que o creme fique levemente dourado.

Sirva quente ou frio para o lanche ou sobremesa.

INGREDIENTES DO CREME

2 gemas de ovos

1 litro de leite

3 colheres de sopa de amido de milho

1 xícara de chá de açúcar refinado

PREPARO

Dissolva o amido em um pouco do leite. Ferva o restante do leite com as gemas e o açúcar, misture o amido dissolvido com o creme já fervendo e cozinhe mexendo até engrossar.