SURUBIM COM MOLHO DE ALICHE & BOLO DE DAMASCO COM NOZES

INGREDIENTES DO PEIXE

1 kg. de posta de surubim (ou cação)

Sal e pimenta do reino moída a gosto

PREPARO

Corte o peixe em postas de dois centímetros, tempere com sal e pimenta moída, arrume em assadeira untada com azeite, leve ao forno por cinco minutos, retire do forno e escorra a água que se forma.

INGREDIENTES DO MOLHO DE ALICHE

1 kg. de tomates maduros

1 cebola picada

100 gr. de aliche picado

Sal e salsinha picada a gosto

PREPARO

Refogue o molho com todos os ingredientes, cubra o peixe com todo o molho, volte ao forno por dez minutos e sirva acompanhado de arroz branco e salada de folhas da sua preferência.

INGREDIENTES DO BOLO

1 ½ xícara de chá de açúcar refinado

1 ½ de chá de farinha de trigo

½ xícara de óleo vegetal

4 ovos

1 xícara de chá de nozes trituradas

10 damascos desidratados

½ xícara de chá de leite

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

PREPARO

Cubra os damascos com água para reidratarem, descarte a água, bata no liquidificador, o óleo, ovos, damascos e açúcar. Misture a farinha com fermento e o leite, junte a mistura do liquidificado acrescente as nozes, misture manualmente e asse em assadeira untada com manteiga.

INGREDIENTES DA GELEIA

100 gr. de damascos secos

1 ½ xícaras de chá de água fervente

1 xícara de chá de açúcar cristal

PREPARO

Bata os damascos com água fervente no liquidificador, junte o açúcar e cozinhe até o ponto de geleia mole.

Sirva o bolo polvilhado com açúcar e regado com a geleia.