BOLO CRIANÇA DE MAÇÃ COM CARAMELO & PEITO DE FRANGO COM GRÃO DE BICO

INGREDIENTES DO BOLO

6 maçãs nacionais descascadas e picadas

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xicara de chá de açúcar mascavo

1 xícara de chá de açúcar refinado

½ xícara de chá de óleo vegetal

½ xícara de chá de leite

3 ovos

1 xícara de chá de uvas passas brancas

1xícara de chá de uvas passas preta

1 colher de sopa de fermento em pó

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio

PARA O CARAMELO

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 ½ de leite

PREPARO

Bata o bolo normalmente com ovos, óleo, leite farinha, os açúcares, retire da batedeira, acrescente fermento, bicarbonato, as uvas passas, maçãs e asse em forno médio. Para o caramelo, derreta o açúcar até dourar sem queimar, misture o leite e cozinhe até se fundirem.

Sirva o bolo regado com caramelo salpicado levemente com flor de sal.

INGREDIENTES DO FRANGO

2 peitos de frango desossados com as peles

1xícara de chá de cenoura picada

2 tomates maduros picados

1 pimentão vermelho cortado em cubos

1 ½ xícaras de ervilhas congeladas

1 ½ xícaras de chá de caldo de galinha ou água

1 colher de sopa de gengibre picado

2 xícaras de chá de grão de bico cozido

1 colher de sopa de farinha e trigo

Sal, pimenta do reino moída, óleo vegetal, salsinha, cebola e alho a gosto

PARA O MOLHO EXTRA

2 colheres de sopa de ketchup

2 colheres de sopa de molho de soja (shoyu)

1 colher de sopa de cebola em pó

1 colher de sopa de alho em pó

Suco de limão a gosto

PREPARO

Misture os ingredientes do molho extra, corte os peitos do frango ao meio no comprimento, tempere com sal e pimenta, frite rapidamente em um filete de óleo para selar, passe para uma assadeira, pincele o molho e leve ao forno médio para terminar o cozimento. Cozinhe os demais ingredientes na panela que fritou o frango até amaciarem e sirva o frango acompanhado do cozido, tudo salpicado com salsinha.