Caldo de couve com bolas de batata e bacon & Bolo de laranja com castanha de caju

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO CALDO

1 kg de batatas cozidas e batida no liquidificados

1 maço de couve cortada picada

500g de linguiça de porco fresca picada

1 gomo de calabresa defumada picada

1 gomo de paio picado

2 colheres de sopa de alho picado

1 xícara de chá de cebola picada

1 xícara de chá de tomates maduros picados

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

E caçarola grande, refogue primeiro a linguiça fresca e um filete de óleo vegetal. Em seguida junte as demais linguiças, tomate, alho e cebola e refogue bem. Acrescente a batata batida, a couve, as bolas de batata e deixe cozinhar até encorpar. Sirva quente regado com azeite de oliva ao gosto de cada um.

PARA AS BOLAS DE BATATAS

2 xícaras de chá de batatas cozidas e amassadas

½ xícara de chá de bacon picado, frito e triturado

1 colher de sopa de manteiga ou margarina

1 ovo

1 ½ xícaras de farinha de trigo (aproximadamente)

Sal e salsinha a gosto

PREPARO

Amasse tudo, faça bolinhas e passe pela farinha.

PARA O BOLO

2 xícaras de chá de açúcar refinado

3 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

½ xícara de chá de suco de laranja

½ xícara de chá óleo vegetal

1 xícara de chá de castanha de caju triturada

1 colher de sopa de fermento em pó

PREPARO

Bata as claras dos ovos em ponto de neve, bata as gemas com o restante dos ingredientes, incorpore delicadamente as claras em neve, distribua em uma assadeira e leve ao forno médio para assar.

CALDA DE LARANJA

2 xícaras de suco de laranja

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 colher rasa de sopa de amido de milho

de açúcar

PREPARO

Ferva o suco e açúcar e engrosse com amido de milho.

Sirva o bolo em fatias regadas com a calda.